66. Song Contest: Laura Pausini wird Show in Turin moderieren

Die italienische Sängerin Laura Pausini wird den Eurovision Song Contest 2022 in Turin moderieren. Dies berichtete die Tageszeitung "La Stampa" am Donnerstag. Am 10. und 12. Mai 2022 stehen die Halbfinals an. Das große Finale findet dann am 14. Mai in der Mehrzweckhalle PalaOlimpico, einer der größten Arenen Italiens, statt.

Die Grammy-Preisträgerin Pausini hat in ihrer Karriere mehr als 70 Millionen Tonträger verkauft. Neben zahlreichen Gold-Album- und 16 Platin-Album-Auszeichnungen erhielt sie eine Diamant-Album-Auszeichnung. Die 47-Jährige arbeitete unter anderem arbeitete sie mit Stars wie Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins und Gianna Nannini zusammen.

Turin setzte sich bei der Austragung des Song Contest 2022 gegen 16 andere italienische Städte durch, darunter Mailand, Bologna und Rimini. Italien darf den ESC im kommenden Jahr ausrichten, weil die Rockband Måneskin aus Rom den traditionsreichen Musikwettbewerb 2021 gewonnen hatte. Nach 1965 (Neapel) und 1991 (Rom) steigt das Event zum dritten Mal in Italien.