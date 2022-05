66. Song Contest: Favoritensiege im 2. Halbfinale

Das finnische Streamingphänomen The Rasmus gelang atemlos mit "Jezebel" der Einzug in die letzte Runde ebenso wie der serbischen Architektin Konstrakta mit ihrer Gesundheitswahnanklage "In corpore sano". Mit dem rockigen Austesten der Lichtorgel als Antithese zum Songtitel "Lights Off" schaffte es das tschechische Trio We Are Domi, während der australische Sänger Sheldon Riley, der sein Gesicht respektive seine autismusbedingte Schüchternheit hinter einer Maske verbirgt, erfolgreich allein seine Stimme sprechen ließ.

Während sich der geradlinige Stefan aus Estland mit Morricone-Anspielungen, tiefer Stimme und viel "Hope" in die Endrunde sang, gelang dies auch dem polnischen Anzugträger Ochman, der sich stimmlich am anderen, höheren Ende der Skala herumdramatisierte. Und auch die aserbaidschanische Reibeisenstimme von Nadir Rustamli litt sich in die Runde der besten 25. Wirklich überraschend war da alleine, dass das Publikum der Aufforderung von Rumäniens Strandhymne "Llámame" von WRS folgten, die in etwa so viel wie "Ruf mich an" bedeutet.