60. Jubiläum: Neuer Bond gesucht, aber kein Jungspund

Am Beginn stand ein „No“. Und zwar Dr. No, den Sean Connery als erster James Bond jagte. Der Agentenfilm wurde am 5. Oktober 1962 uraufgeführt und begründete die langlebigste und erfolgreichste Kinoreihe der Welt.

Ursprünglich hätte es mit „Feuerball“ losgehen sollen. Aber bei diesem Bond-Roman – es war der neunte – sagten Ian Flemings Co-Autoren „No“

Das zweite Bond-Abenteuer „Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) ist aus einem speziellen Grund wichtig. Michael G. Wilson, der mit Barbara Broccoli die Bond-Schmiede Eon Productions leitet, erklärte nun, dass die Bettszene aus dem Film immer dann herangezogen wird, wenn ein neuer Bond zu casten ist. „Wer diese Szene abliefern kann, ist der richtige Mann für Bond. Es ist nicht leicht,“ sagte Wilson.

Durch Daniel Craigs Ausstieg nach „Keine Zeit zu sterben“ (2021) muss der Dialog mit Sowjet-Spionin Tatiana Romanova wieder einmal einstudiert werden. Die Bond-Castings wurden aber noch nicht gestartet. Zuerst müsse man „überlegen, welche Richtung wir einschlagen“, sagte Broccoli im Juni. „Wir erfinden neu, wer er ist.“

Spekulationen

Die Spekulationen, wer Craig beerben könnte, schießen seit Jahren ins Kraut. Aktuell nennen die Buchmacher diese acht Namen: Henry Cavill, Regé-Jean Page, Idris Elba, Tom Hardy, James Norton, Aidan Turner, Cillian Murphy und Luke Evans. Letzterer setzt gerade zu einem Quotensprung an und könnte bald von Platz 8 aus zu Favorit Cavill aufschließen.