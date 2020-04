5/8erl in Ehr'n schreien "Yeah Yeah Yeah"

„In der ganzen Zeit wurden wir immer als extrem politische Band rezipiert und in jedem Interview darauf angesprochen“, sagt Max Gaier, einer der beiden Sänger der Band, im KURIER-Interview. „Unsere Antwort war: ,Das ist nichts Besonderes, denn alles ist politisch!’ Was mich daran gestört hat, war, dass man andere als politisch definiert und sich selbst im selben Moment nicht so sieht. Aber politisch zu sein als so elitär zu sehen, ist ein Fehler. Denn jedes Gespräch, das man führt, alles was man tut, ist politisch. Dafür brauche ich kein Buch gelesen zu haben und keine Ausbildung zu haben. Und vor allem ist politisch zu sein nicht nur uns ach so belesenen Künstlern vorbehalten.“