5/8erl in Ehr'n mit den Vorarlberger Jazzorchester auf Tour

Festgehalten wurde diese spezielle Magie auf dem eben erschienen Album „5/8erl in Ehr’n & Jazzorchester Vorarlberg – Live in der Wachau“. Und weil die Band, die seit 2012 sechs Mal den Amadeus in der Kategorie „Jazz/World/Blues“ gewonnen hat, mit ihren für die Jazzformation umarrangierten Songs „ein so schönes“ Programm hat, das aber kaum live gespielt wurde, sind die Achterl und das Jazzorchester damit ab heute auf Österreich-Tournee.

Mit dabei sind Hits wie „Vaporizer“ und „Alaba, How Do You Do“, aber auch Nachdenkliches wie „Heit hea I dem Regen zua“. „Durch die neuen Arrangements konnten wir die ursprüngliche Stimmung der Songs noch verstärken und ausweiten, erzählt Gitarristin Miki Liebermann, die vier der Neufassungen der Achterl-Songs verantwortet. „,Cafe Laternderl' hat zum Beispiel eine tanzbare Ebene dazubekommen und ,Alaba' einen Balkanteil, den wir vorher nicht dabei hatten.“