52. Viennale endet mit leichtem Besucherplus

Mit einem neuerlichen Besucherplus geht heute, Donnerstag, die 52. Ausgabe der Viennale zu Ende. Mit 98.200 Gästen konnte man die Zahl von 97.400 Besuchern im Vorjahr ebenso steigern wie die Auslastung, die bei 81,7 Prozent (2013: 77,8 Prozent) liegt, teilte das Festival in einer Aussendung mit. Die diesjährigen Wiener Filmpreise werden indes Sudabeh Mortezai und Hubert Sauper zugesprochen.

Die Viennale richtet traditionell keinen Wettbewerb aus, vergibt am Ende aber dennoch Preise, unter anderem für die besten österreichischen Filme des vergangenen Jahres. Mit Sudabeh Mortezais Spielfilmdebüt "Macondo" wird "der durchschlagende Überraschungserfolg der Viennale" zum besten Spielfilm gekürt, war sich hier doch "die ganze Jury einig, dass es sich um ein Meisterwerk handelt", wie es in der Jurybegründung heißt. Mortezai erhält ebenso wie Hubert Sauper, dessen "ebenso vielschichtige wie erschütternde Dokumentation" "We come as friends" als bester Dokumentarfilm geehrt wird, 12.000 Euro in Geld- und Sachpreisen.

Regisseurin Mortezai darf sich auch über den Mehrwert-Filmpreis der Erste Bank freuen, den sie sich mit Gerhard Treml und Calice für ihre Kurzfilmserie "Eden's Edge" teilt. Den Gewinnern wird nun jeweils ein Monat Aufenthalt in New York ermöglicht. Der FIPRESCI-Preis der internationalen Filmkritik für den besten Erst- oder Zweitfilm im Festivalprogramm geht indes an das indische Drama "Court" von Chaitanya Tamhane, mit dem Publikumspreis der Leserjury der Tageszeitung Der Standard, der ein Werk empfehlen soll, das noch keinen Verleih in Österreich hat, wird "Bird People" der Französin Pascale Ferran ausgezeichnet. Ferran wird persönlich nach Wien reisen, um den Preis entgegen zu nehmen.