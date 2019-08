40 Jahre Ars Electronica: Am Weg zur digitalen Aufklärung

Das Jubiläumsprogamm will in diesem Sinn zwar zu einer Rückschau innehalten, aber gleichermaßen den Blick auf kommende Herausforderungen schärfen.

Zwei Ausstellungsprojekte widmen sich dabei explizit der Geschichte der Veranstaltung, die 1979 von ORF-Landesintendant Hannes Leopoldseder, dem Technikpionier Herbert W. Franke und dem Musiker Hubert Bognermayr aus der Taufe gehoben wurde: „Ars and the City“ im Lentos Museum blickt auf Projekte zurück, die an öffentlichen Räumen realisiert wurden, die Schau „Ars On the Wire“ widmet sich der Entwicklung des Internets. Letztere findet in der „ Postcity“, dem einstigen Verteilerzentrum am Linzer Bahnhof, statt. Das Gebäude wird heuer zum letzten Mal als Festival-Zentrale genutzt. Als Buch erschienen ist dazu „Creating the Future“, eine „Biografie“ der Ars Electronica von Andreas J. Hirsch (Hatje Cantz Verlag, 40 €).

Die starke Präsenz musikalischer Beiträge im heurigen Programm erinnert daran, dass die „Ars“ aus der „Klangwolke“ (heuer am 7. 9., ergänzt um das Hommage-Konzert „Episode am Fluss“ am 8. 9.), hervorging. Die Verbindung von herkömmlicher Komposition und künstlicher Intelligenz ( AI) steht im Fokus: Bei einer Konzertnacht am 6. 9. (19.30, Postcity) spielt das Bruckner Orchester Gustav Mahlers zehnte, unvollendete Sinfonie – ergänzt durch Passagen, die das künstliche neuronale Netzwerk „MuseNet“ auf Basis des Bratschen-Motivs am Beginn komponierte. An der Bruckner-Universität und im Barockstift St. Florian widmet man sich tags darauf mit Talks und Konzerten dem Thema „ AI x Music“.