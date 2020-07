35 Jahre Live Aid: Der Tag, der die Welt rockte

Francis Rossi von Status Quo, die die Show in London mit „Rockin’ All Over The World“ eröffneten, pflichtet ihm im Interview mit dem Observer bei: „70.000 waren nicht nur da, um ein Konzert zu sehen, sie waren Teil einer Bewegung. In Wembley herrschte so eine euphorische Stimmung. So etwas habe ich seither nie wieder empfunden.“

Gary Kemp flog für den Auftritt seiner Band Spandau Ballet nach London – über das sich füllende Wembley Stadion: „Schon da oben spürte man, dass sich das Event tief einprägen würde. Die Massen strömten nach Wembley und der Rest von London war leer.“