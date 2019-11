300 Millionen-Kunstsammlung, einst in Salzburg, ist verschwunden

In der Folge ließ Chen-Tu ihre Bestände in globalen Ausstellungen zirkulieren. Sie vertraute sie dabei einem Geschäftsmann namens Ma Yue an, de seinerseits mit einem deutschen Adligen wiederum die Gesellschaft "Bell Art" gründete. In die Schlagzeilen der Kunst-Fachpresse kam die Gesellschaft 2018, als sie in Peking eine große Schau mit Werken von Anselm Kiefer - maßgeblich aus der " Sammlung MAP" - organisierte, ohne den Künstler dabei einzubinden. Kiefer protestierte damals und fühlte sich "vergewaltigt, nicht geehrt". Chen-Tu vertraute Ma aber weiterhin ihre Kunstbestände für Ausstellungen an. Dass sie mit ihm vereinbart habe, dass er diese auch veräußern dürfte, bestreitet sie jedoch.

Der Maler Lüpertz tat nun bei einer Pressekonferenz in Peking seinen Unmut kund. Er fürchtet um sein Frühwerk, das zu maßgeblichen Teilen in der " Sammlung MAP" gebündelt ist, und spricht von einer " Geiselnahme". Wo sich die Kunstwerke befinden, sei unklar, laut "Süddeutscher Zeitung" sei ein teil in Hongkong gepfändet worden, weil Ma ein Lager nicht bezahlen konnte. Andere Teile sollen in Shenzhen und Hongkong sein. Registriert ist die " Sammlung MAP" dem Bericht zufolge weiterhin in Österreich.