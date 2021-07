"300 Jahre Maria Theresia" im Hofmobiliendepot

Durchaus ambivalent präsentiert sich das Bild der von der heiratspolitisch geschickt agierenden "Schwiegermutter Europas" geprägten Epoche: Denn ihre 40-jährige Regentschaft steht für Krieg, Leid und Intoleranz ebenso wie für Modernisierung, Reformen und Kunstsinnigkeit.

Ein Schwerpunkt der Schau liegt auf der Inszenierung der Regentin und ihrer Familie. Zu Maria Theresias Zeiten wurde die bildende Kunst eben auch als politisches Instrument eingesetzt, sagt Werner Telesko vom Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

So diente die Darstellung der kaiserlichen Familie auf einer fiktiven, mit monumentaler Architektur ausgestatteten Schönbrunner Schlossterrasse zur Repräsentation der Dynastie Habsburg-Lothringen, wobei die Komposition des Gemäldes in mehreren Fassungen wiederholt wurde und sich lediglich durch die Anzahl in der Bildmitte dargestellten Kinder unterscheidet.

Neben der "dynastischen Bildpolitik" und Maria Theresias Vorliebe für Exotisches wird schließlich das Vermächtnis der mehr langen Regentschaft, das Nachleben – etwa in der Operette und anhand zweier Filme – sowie das maria-theresianische Rokoko am Beispiel von Schloss Schönbrunn behandelt.