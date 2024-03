24. Amadeus Awards: Bibiza führt das Nominiertenfeld an

Am Dienstag wurden die Nominierungen in 13 Kategorien bekanntgegeben. Dabei hat nicht nur Bibiza gleich mehrfach die Chance auf eine der begehrten Trophäen: Wanda und Josh. brachten es auf jeweils drei Nominierungen, gleich sieben Acts dürfen sich über zwei Nennungen freuen, und zwar My Ugly Clementine, Bipolar Feminin, Leftovers, Raf Camora, Eli Preiss, Melissa Naschenweng sowie Aut of Orda .

Wenn das kein Abend für die "Wiener Schickeria" wird: Nicht nur seinem gleichnamigen, im Vorjahr erschienen Debütalbum hat es Sänger Bibiza zu verdanken, dass er als großer Favorit in die Verleihung der 24. Amadeus Austrian Music Awards geht. Gleich sechs Gewinnchancen hat er bei der Gala am 26. April im Wiener Volkstheater , die von Nina Hochrainer und Philipp Hansa moderiert und von ORF1 live-zeitversetzt übertragen wird.

Das Album des Jahres machen sich Bibiza sowie Raf Camora ("XV"), Josh. ("Reparatur"), My Ugly Clementine ("The Good Life") und folkshilfe ("vire") aus. Um den Song des Jahres rittern Wanda ("Bei niemand anders"), Aut of Orda ("fix net normal"), Josh. ("Ich gehör repariert"), Anna-Sophie ("Insanity") und Jacob Elias ("Situationship"). Bibiza hat zudem Chancen auf den FM4-Award, für den etwa auch Leftovers und Bipolar Feminin nominiert sind, sowie auf den Preis als bester Live-Act. Hier sind auch Melissa Naschenweng oder Seiler und Speer im Rennen.

ALBUM DES JAHRES

"XV" von Raf Camora

"Reparatur" von Josh.

"The Good Life" von My Ugly Clementine

"Vire" von folkshilfe

"Wiener Schickeria" von Bibiza

SONG DES JAHRES

"Bei niemand anders" von Wanda

"fix net normal" von Aut of Orda

"Ich gehör repariert" von Josh.

"Insanity" von Anna-Sophie

"Situationship" von Jacob Elias

FM4 AWARD

Anda Morts

Bibiza

Bipolar Feminin

Eli Preiss

Leftovers

LIVE-ACT DES JAHRES

Bibiza

Melissa Naschenweng

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

SONGWRITER DES JAHRES

"Eine Ode an Wien" von Bibiza Musik & Text: Bibiza & filous

"My Grandma Says We Have No Future" von Cari Cari (Musik & Text: Cari Cari)

"Die Ersten" von Die Mayerin (Musik & Text: Die Mayerin, Michael Klimas)

"Betrunken" von Ness (Musik & Text: Ness, Gabriel Geber, Florian Gruber, Tom Ulrichs)

"Alles Ok" von Pippa (Musik: Pippa, Mario Fartacek, Giovanna Fartacek; Text: Pippa)

BEST SOUND

"Wiener Schickeria" von Bibiza

"Love's The Worst" von Florence Arman

"Watching Strangers Smile" von Filly

"Habits" von King&Potter

"Viennese Soul Vol. II" von Sebastian Schneider

~

ALTERNATIVE

Bipolar Feminin

My Ugly Clementine

Oskar Haag

Sharktank

Uche Yara

ELECTRONIC/DANCE

Harris & Ford

Joyce Muniz

Klangkarussell

Radian

Toby Romeo

HARD & HEAVY

All Faces Down

Baits

Leftovers

Serenity

We Blame The Empire

HIP HOP/URBAN

Bex

Donna Savage

Eli Preiss

Raf Camora

Spilif

JAZZ/WORLD/BLUES

Ernst Molden

Ernst Molden, Seiler & das Frauenorchester

Norbert Schneider

Sigrid Horn

Wiener Blond & Original Wiener Salonensemble

POP/ROCK

Aut of Orda

Bibiza

Chris Steger

Josh.

Wanda

SCHLAGER/VOLKSMUSIK

Die Draufgänger

Die Seer

Melissa Naschenweng

Natalie Holzner

Nik P.