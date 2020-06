Und im Obergeschoß eine kleine "Documenta"

Starke Bilder liefert auch der Marokkaner Hisham Benohoud, der Esel – typisch für das Straßenbild des nordafrikanischen Staates – mitten in die Wohnungen von neuen Wohlhabenden verpflanzte. Oder der Südafrikaner Anton Kannemeyer, der die obszönen Posen der Fotos aus Abu Ghraib in eine schrille Comic-Sprache übersetzte – und umgekehrt Motive sozialer und ethnischer Spannungen in ein trautes Tim-und-Struppi-Idyll übertrug.

Eine strenge These tritt in der Schau, die vom kroatischen Kollektiv "WHW" erstellt wurde, zugunsten eines facettenreichen Bildes von Macht und Widerstand zurück. Die Qualität der Beiträge verhindert dabei, dass die Ausstellung in die Beliebigkeitsfalle tappt.