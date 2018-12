200 Jahre "Stille Nacht": Friedensklänge aus perfekten Zutaten

„Es war am 24. Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hilfspriester Herr Joseph Mohr bei der neu errichteten Pfarre St. Nicola in Oberndorf dem Organistendienst vertretenden Franz Gruber (damals zugleich Schullehrer in Arnsdorf) ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen, eine hierauf passende Melodie für zwei Solo-Stimmen samt Chor und für eine Gitarren-Begleitung schreiben zu wollen.“ So beschrieb Franz Xaver Gruber die Entstehungs-Geschichte von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in der „authentischen Veranlassung“, die er 1854 verfasste. Demnach überreichte Gruber noch am 24. Dezember 1818 Mohr seine Komposition. Dem gefiel das Lied und es wurde bei der Christmette gesungen.