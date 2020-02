20 Jahre Amadeus: Die Nominierten im Überblick

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

SONG DES JAHRES

o Chaos, Mathea

o Ciao Baby, Wanda

o Herr Inspektor, Seiler und Speer

o Kaleidoskop, Pizzera & Jaus

o Puta Madre, Raf Camora feat. Ghetto Phénomène

ALBUM DES JAHRES

o 20 Jahre DJ Ötzi – Party ohne Ende, DJ Ötzi

o Für immer, Seiler und Speer

o ´S klane Glücksspiel, Voodoo Jürgens

o Vernissage My Heart, Bilderbuch

o Zenit, Raf Camora

LIVE ACT DES JAHRES

o EAV

o Folkshilfe

o Pizzera & Jaus

o Seiler und Speer

FM4 AWARD

o Anger

o Buntspecht

o Lou Asril

o Oehl

o Yasmo & die Klangkantine

ALTERNATIVE

o Buntspecht

o Lou Asril

o My Ugly Clementine

o Pauls Jets

o Voodoo Jürgens

ELECTRONIC/DANCE

o Darius & Finlay

o HVOB

o Möwe

o Parov Stelar

o Wurst

HARD & HEAVY

o Bloodsucking Zombies From Outer Space

o Edenbridge

o Our Survival Depends On Us

o Russkaja

o Turbobier

HIP HOP/URBAN

o Dame

o Hunney Pimp

o KeKe

o Raf Camora

o Yung Hurn

JAZZ/WORLD/BLUES

o 5/8erl in Ehr´n

o Hans Theessink

o Marina & The Kats

o Wieder, Gansch & Paul

o Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble

POP/ROCK

o Bilderbuch

o Mathea

o Pizzera & Jaus

o Seiler und Speer

o Wanda



SCHLAGER/VOLKSMUSIK

o Die jungen Zillertaler

o Die Seer

o DJ Ötzi

o Melissa Naschenweng

o Nockis