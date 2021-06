1,3 Millionen für Lassnig - neuer Rekord für Kunst aus Österreich

Das Lassnig-Bild stammt aus derselben Sammlung wie das informelle Brus-Gemälde aus dem Jahr 1961 - es gehörte dem Sammler Helmut M. Zoidl, dessen Privatstiftung zuletzt etliche Werke auf den Markt brachte. Wie Der Standard recherchierte, gab es vor der Versteigerung hinter den Kulissen ein reges Tauziehen um das Gemälde, auch die Galerie Hauser & Wirth - deren Gründer Iwan Wirth als Vorstandsmitglied der Lassnig-Stiftung und direkt mit der Betreuung und Marktpräsenz von Lassnigs Nachlass involviert ist - legte demnach ein Angebot vor. Am Ende lag es aber am Dorotheum, das kapitale Werk an den Mann oder die Frau zu bringen. Fürs erste blieb diese Person anonym.