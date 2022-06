12-jähriges Drum-Phänomen spielt bei Gedenkkonzert der Foo Fighters

Staraufgebot bei Gedenkkonzerten

Hawkins war im März im Alter von 50 Jahren in Kolumbien gestorben. Seine Bandkollegen gaben diese Woche die Namen der teilnehmenden Künstler für die Gedenkkonzerte in London und Los Angeles im September bekannt. Mit dabei sein werden u. a. Brian May und Roger Taylor von Queen, Queens-of-the-Stone-Age-Frontmann Josh Homme, Mark Ronson, Stewart Copeland von Police und Chris Chaney von Jane's Addiction.

Liam Gallagher von Oasis wird nur in London auf der Bühne stehen. Für Los Angeles sind Miley Cyrus, Joan Jett, Alanis Morissette, Gene Simmons von Kiss, Nikki Sixx von Motley Crue, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers u. a. angekündigt.