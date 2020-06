100 Jahre Tarzan: Doch lieber Sex mit Affen?

Wenn am kommenden Donnerstag drei der 23 Tarzan-Romane zum 100-Jahre-Jubiläum erscheinen, huldigt der Schweizer Verlag Walde + Graf in besonders schöner Aufmachung dem Trash. Das geht. Mit Ironie geht alles. Und man darf Burroughs für seine Welt ja wirklich dankbar sein. Nun sieht (liest) man auch, wie wild der Original-Tarzan ist. Der muss sich sehr zurückhalten, um seine Opfer nicht in guter kannibalischer Tradition zu verspeisen. Ungern wirft er die Eingeweide seinen hungrigen Tierfreunden zu.

Und er ist sich während seiner Menschwerdung gar nicht sicher, ob er nicht doch lieber mit Affenweibchen schlafen soll. So interessant diese Frau namens Jane, die er irgendwann heiraten wird, auch sein mag. Die „richtige“ Jane hat übrigens blondes Haar, nicht schwarzes.

Hier sind die Romane im Einzelnen, übersetzt von Ruprecht Willnow und Marion Hertle:

1.) „Tarzan bei den Affen“:

Der allererste Roman vom Baby Lord Greystoke, das von Affen gesäugt und großgezogen wird. Burroughs schreibt nie, um welche Affen es sich handelt. Es sind wenig poetische „große Anthropoiden“. Persönliche Lieblingsstelle:

„Er war ein M-E-N-S-C-H, sie waren A-F-F-E-N, und die kleinen Affen, die durch den Wald schossen, waren M-E-E-R-K-A-T-Z-E-N. So lernte er lesen.“

2.) „Tarzan und die Schiffbrüchigen“ (1940): Es ist Krieg, und Tarzan ist Gefangener zweier böser Deutscher namens Schmidt und Krause. Er soll an eine Show in New York verkauft werden. Lieblingsstelle ist gleich der erste Satz:

„Manchmal ist es schwer, den Anfang für eine Geschichte zu finden.“

3.) „Tarzan und der Verrückte“ (posthum 1964 erschienen, jetzt erstmals auf Deutsch, Nachwort vom Münchner Cineasten Georg Seeßlen): Der Chef im Urwald hat einen schwer gestörten Doppelgänger, der Schande über ihn bringt. Lieblingsstelle ist ein Dialog der beiden Schurken. Er treibt die Handlung nicht besonders weiter:

„ Was glaubst du, war das?“, fragte Gantry.

„Was soll was gewesen sein?“, fragte Crump.

„Die Stimme letzte Nacht.“

„Woher soll ich das wissen?“