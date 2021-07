"Neue Klänge für neue Ohren" in Krems

In seiner zehnten Auflage wendet sich das donaufestival Arbeiten zu, die sehr eng mit zentralen globalen Themen wie der Beziehung Mensch-Natur, Ausbeutung, Ausgrenzung, Unterdrückung und Migration verbunden sind. Dries Verhoeven zeigt etwa verdrängte Bilder und Tabubrüche in einem Glasschaukasten in der Kremser Fußgängerzone. Und God's Entertainment stellt in einem echten Zoo Randgruppen aus.

Unter dem Titel "Ceci n'est pas... 10 Ausnahmen von der Regel" präsentiert Verhoeven in einer Glasvitrine in der Fußgängerzone von Festivalbeginn an (25. April) zehn Tage lang zeitgenössische Abweichungen von der Norm. Mit einer Art Tableaux Vivants, lebendigen Menschen in bewegten Szenen, erschafft er Bilder, die man in der Öffentlichkeit nicht vermuten würde. "Nicht die kommerziell geprägten Ideale von Glück, Schönheit und Erfolg stehen im Vordergrund, sondern Unvollkommenheit, Schwäche, Tabus und Ängste", heißt es in der Ankündigung. Erinnerungen an Vanitas-Stillleben sollen bei dieser Performance ebenso auftauchen wie jene an Freakshows, in denen vor noch nicht allzu langer Zeit Menschen, die von der Norm abwichen, ausgestellt wurden.