Zurzeit schlägt ja die Stunde derer, die politisch nix mehr werden wollen: Die Prinzessin auf der SPÖ-Erbse, Christian Kern, hat zwar bei HPD angedockt, aber Spitzenkandidat/Kanzler – nie und nimmer! Der, der die Prinzessin damals weggefegt hat, Sebastian Kurz, doziert über die Fehler der konservativen Parteien, aber zurück in die Politik – na hallo!?

Und der, der sich stets gerne als eiserne (Nicht-)Reserve der SPÖ fragen lässt, Gerhard Zeiler, hat im Standard diesen Satz gesagt: „Jedes Land sollte zwei Jahre von einer Frau regiert werden. Dann hätten wir einige Probleme weniger.“ Nun wissen wir nicht, ob er das mit Blick auf Maggie Thatcher (11 Jahre Premier) oder Angela Merkel (16 Jahre) gesagt hat, ob er an Italien und Giorgia Meloni dachte (sie hat alle Chancen auf ein paar Jahre) oder doch eher an Damen der eigenen Couleur (Helle Thorning-Schmidt, fast 4 Jahre in Dänemark, Mette Frederiksen bald 4). Zeilers Hauptgeheimnis jedenfalls bleibt: warum nur zwei?

