Zum Behufe

Die ORF-Sportmoderatorin Alina Zellhofer fällt bei Fußballübertragungen durch eine sehr gewählte Sprache auf, die, wie man ja weiß, besonders gut zum österreichischen Vergurken, Versemmeln und Verschustern passt. In den besten Momenten klingt das bei ihr dann in etwa so:

„Wir haben bisher ein gerüttelt’ Maß an Torschüssen gesehen, deshalb sollte uns die erste Spielhälfte ein kleiner Stimulus sein, und zu diesem Behufe schalten wir jetzt schnurstracks zurück ins Stadion, wenn sogleich die Spieler wieder auf den Rasen geschickt werden. Aber lassen Sie mich, bevor sich der Herbert mit einer geschmacklich exzellenten Zigarette absentiert und ich im Studio kommodiere, lassen Sie mich dahier noch ein Addendum aussprechen, das unser Gefolge daheim vor den Bildschirmen gewiss interessieren dürfte – nämlich: Es hat sich zugetragen, dass Real Madrid im Jahr 1986 den Meistercup gewonnen hat. Das war sehr ansehnlich.“

Man akklamiere.