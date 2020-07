Zug fährt ab

Die offizielle Zeitnehmung bestätigt, was jeder, der regelmäßig den Zug versäumt, ungeschaut unterschreibt: Neun von zehn Zügen in Österreich fahren pünktlich ab. Egal, ob man schon am Bahnsteig gesichtet wurde oder nicht. Es ist eine Zumutung.

Genauso wie die Tatsache, dass 90 Prozent der Österreicher unbeirrt behaupten, dass sie immer nur im zehnten Zug sitzen, also in dem, der irgendwo unterwegs eine veritable Verspätung aufgerissen hat. Und zwar pünktlich genau dann, wenn man es besonders eilig hat. Weil der vorige Zug nicht gewartet hat.

Pünktlich zu den Einreisestopps in viele Länder tun sich neue Verbindungen auf. Ein Nachtzug bis nach Sylt. Klingt nach Schampus, Schickimickis und Frostbeulen. Wissenschafter beruhigen – der Klimawandel ist auch an der Ost- und Nordsee angekommen. Die Wassertemperaturen steigen.

Auf aktuell (ungeprüfte) 18 Grad.