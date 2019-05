Pro Jahr lassen sich in Österreich 16.000 Ehepaare scheiden. In der ORF-Sendung „konkret“ erzählte eine Rechtsanwältin über die häufig vorkommende Frage: Kann ich Schadenersatz vom (Ex-)Partner für verlorene Lebenszeit verlangen? Denn, so heißt es, immerhin man habe in der sch...lechten Ehe viele Falten bekommen und Übergewicht noch dazu, und überhaupt sei man älter geworden. WIE KOMMT MAN DAZU?

Das Kontrastprogramm bot „ Kärnten heute“: Über ein nicht mehr junges Ehepaar wurde berichtet.

Sie sammelt Salz- und Pfefferaufbewahrungsgegenstände (Gewürzständer), und ihr Mann schaut, dass dafür Platz ist. 700 Stück hat sie schon. 1000 und mehr will sie. Er sagt dazu: „Ich weiß noch nicht, wo die dann alle hin sollen. Vielleicht mache ich einen Zubau ...“

Sie hat kaum Falten und kein Übergewicht und ist in der langen Ehe nur ein bisschen älter geworden. (Er schaut aber auch noch gut aus.)