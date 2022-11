Die Zeit, da die Blätter fallen, ist auch die Zeit auf uns niederprasselnder Umfragen: 84 Prozent der Österreicher wollen ihre Weihnachtsgeschenke lieber im Geschäft als online kaufen (Studien-Auftraggeber: ein Shoppingcenter); 83 % wollen einen Christkindlmarkt besuchen (Auftraggeber: das Christkind, nein, der Handelsverband); 43 % werden Gutscheine schenken.

Die Umfrage, wie viel wir im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben, kommt erst, weil vorher kommt der Black Friday, an dem jeder Österreicher 250 Euro für Schnäppchen ausgibt – aber wer gibt meine 250 aus?

Umfragen, die es noch bräuchte: Wie viele Österreicher schneiden sich vor dem Heiligen Abend die Zehennägel (Achtung, Sockengeschenke)? Wie viele Becher Mozartkugel-Punsch braucht es im Schnitt bis zum Vomitus? Und wie oft Last Christmas-Hören? Und wie vielen Prozent der Österreicher sind all die Umfragen so was von powidl – aber dafür gibt’s keine Auftraggeber, leider.

andreas.schwarz@kurier.at