In der Sendung „Wien heute“, Rubrik Sommerliebe, suchte der 27-jährige Marcel eine Frau. Flexibel soll sie sein, so stellt er sich’s vor. Wenn er fertig ist mit seiner Arbeit, dann ruft er sie an und sagt: „Jetzt hab’ ich aus.“

Aber Achtung: Die zukünftige Partnerin muss unbedingt Zahnseide verwenden. „Wenn eine Frau zu mir sagt, sie benutzt nie Zahnseide, dann ist’s meistens vorbei.“

Dafür darf sie ungebildet sein, das stört Marcel nicht – im Gegenteil: „Ich sag immer: Menschen mit zu viel Bildung, das ... das passt überhaupt nicht zusammen.“ Womit es nicht zusammenpasst, hat er nicht verraten, es ist aber auch egal. Denn schöne Zähne braucht der Mensch ... idiotisch wäre es nur, den Rest zu überschätzen.



Irgendwie erinnert man sich jetzt vielleicht unter Umständen an die Quizsendung auf RTL. Frage: Nennen Sie ein Spiel im Casino!

Antwort: Roy Black.

Und weil Roy Black brav Zahnseide verwendet hat, sang er das Lied: Ganz in Weiß. So war das.