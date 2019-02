Zahlen: Bar schlägt Karte

Bezahlen mit Bargeld geht deutlich schneller als mit Karte. Das ist jetzt natürlich ur-retro, wo der Zug längst in Richtung bargeldloser Welt dampft, besser: magnetschwebebahnt. Aber eine Studie der Deutschen Bundesbank hat jüngst belegt, dass man mit Schein und Münzen an der Ladenkassa um sieben bis 16 Sekunden schneller ist als mit Karte.

Das haben wir immer schon gewusst. Selbst der sehschwächste Kunde, der sich die Gröscherln aus dem Portemonnaie zählen lässt, ist flotter als der PIN-Code-Tipper oder Beleg-Unterschreiber an der Supermarktkassa. Der mit seiner Karte den ganzen Laden aufhält. Weil bargeldlos sooo bequem ist.

Okay, in Skandinavien zum Beispiel gibt’s fast kein Bargeld mehr. Da zahlen alle ohne Geld. Weshalb der Zahlzeitunterschied dann auch nicht mehr auffällt. Aber der Skandinavier jammert auch nicht so gern wie unsereins. Von daher kann man das gar nicht vergleichen.