Die Zeiten, da die Österreicher mit Wunschkennzeichen wie OPA 1 und MAUSI 69 durch die Lande fuhren, sind vorbei – zu teuer der Spaß (228,30 Euro). Der ist auch beschrĂ€nkt, da er keine „lĂ€cherliche oder anstĂ¶ĂŸige Buchstabenkombination oder Buchstaben-Ziffernkombination“ enthalten darf (kein G-ERNE 6 in Graz oder BR-AUN 88 als Chiffre fĂŒr Heil eh-schon-wissen).

Nur zwei Wunschkennzeichen-Fans sind noch verbreitet unterwegs: AnwĂ€lte, die mit LAW 1 (zur Not LAW 17, wenn nichts anderes zu haben war) signalisieren, womit sie das Geld fĂŒr Porsche und Wunschkennzeichen verdienen und dass sich das Auge des Gesetzes nicht mit ihnen anlegen möge. Und „Einfallspinsel“, die mit MNMMN 7 oder mit KXXKX 8 glauben, das Auge des Gesetzes verwirren und im Falle einer kleinen Raserei mit ihrem Boliden unnotiert entwischen zu können. Dieser Wunsch endet meist in einem noch strengeren Blick des Gesetzes-Auges. Zu was? Zu Recht.

andreas.schwarz@kurier.at