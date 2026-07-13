Wie Alkohol zu Polysemie führen kann

An dieser Stelle wurde schon mehrmals über das sprachliche Phänomen der Mehrdeutigkeit von Wörtern (Polysemie bzw. Homonymie) gesprochen. Also Wörter, die verschiedene, oft sogar völlig gegensätzliche Bedeutungen haben, wie z.B. das Verbum „umfahren“: Je nach Betonung bedeutet es entweder „umkurven“ oder „niederführen“. Oder nehmen wir das Wort „Beilage“: Bei ihr kann es sich einerseits um ein wichtiges Schriftstück, das einem Dokument angeschlossen ist, handeln, oder um (in absteigender Kalorien-Reihenfolge) Semmelknödel, Kartoffeln oder Sauerkraut.

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Rekordverdächtig sind die Bedeutungen des Wortes „anmachen“: Egal, ob es sich um die Zubereitung des Salats, das Einschalten des Lusters, das Anbaggern einer attraktiven Person oder die Befüllung einer Windel handelt – alle diese Vorgänge lassen sich unter dem universal verwendbaren Verbum subsumieren.

Auch das Wort „brechen“ lässt verschiedene Deutungen zu: Selbiges kann nicht nur ein Glas, sondern tut auch jeder, der „etwas Unrecht’s gegessen hat“ (Copyright Dr. Kurt Ostbahn). Aber Achtung: Im Perfekt gilt es zu unterscheiden, ob jemand „gebrochen hat“ (z.B. wegen einer Überdosis Bratl-fettn mit ein paar Schnäpsen als flankierenden Maßnahmen) oder „gebrochen ist“ (weil ihm anschließend bei der Heimfahrt der Führerschein entzogen wurde).