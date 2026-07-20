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Wortklauberei

Quiz: Wovon Glatzenträger meistens verschont bleiben

Wolfram Kautzky geht in seiner Kolumne „Wortklauberei“ den Wörtern auf den Grund. Diesmal gibt es ein kleines sommerliches Wortklauber-Quiz.
Wolfram Kautzky

Wolfram Kautzky

20.07.2026, 15:04

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Kürzlich bei der Lektüre der (legal erworbenen) Sonntagszeitung: Von „großer „Spontanität“ war da die Rede – doch muss es nicht „Spontaneität“ heißen? Und gleich darunter das Wort „Büffet“ – schreibt man das nicht „Büfett“? Nur zwei knifflige Fragen (Lösungen unten), aber Anlass genug für ein kleines sommerliches Wortklauber-Quiz. Achtung: Es können auch mehrere Lösungen richtig sein!

1) Wer mit der Rechtschreibung auf Kriegsfuß steht, hat offensichtlich keine Ahnung von

a) Tuten und Blasen,

b) Duden und Blasen,

c) tuten und Blasen.

2) Wer „skurril“ mit Doppel-r und einem -l schreibt, beherrscht offensichtlich die Rechtschreibung mit

a) Links

b) links.

3) Der griechische Fachausdruck für die Rechtschreibung lautet

a) Ortografie

b) Orthographie

c) Orthografie.

4) Wer öfters über die Pride Parade nörgelt, dürfte ein

a) Queerolant

b) Querulant

c) Querolant

sein.

5) Restaurant- und Hotelbesitzer sollten Ihre Gäste korrekterweise so begrüßen:

a) Herzlich willkommen!

b) Herzlich Willkommen!

c) herzlich Willkommen!

6) Für Glatzenträger gibt es nur selten

a) haarsträubende

b) Haar sträubende

Nachrichten.

7) Der Wortklauber hat lange

a) braingestormed

b) gebrainstormed

c) gebrainstormt,

bevor er dieses Quiz zusammengestellt hat.

8) Das Beantworten von Leserpost kostet

a) den Wortklauber

b) dem Wortklauber

niemals den letzten Nerv.

9) Ebendiese Tätigkeit

a) zehrt

b) zerrt

auch nicht an seinen Nerven.

10) Er macht auch

a) kein Hehl

b) keinen Hehl

daraus, dass er sich über „Fundstücke“ wie das folgende besonders freut.

***

Fundstück der Woche: „Bitte die Schwäne nicht futtern.“ (Schild an der Alster/Hamburg). Noch ist der panierte Schwan auf Österreichs Speisekarten eine Rarität – in Hamburg, so schwant dem Wortklauber, offenbar nicht mehr.

***

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.

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