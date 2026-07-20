Quiz: Wovon Glatzenträger meistens verschont bleiben
Kürzlich bei der Lektüre der (legal erworbenen) Sonntagszeitung: Von „großer „Spontanität“ war da die Rede – doch muss es nicht „Spontaneität“ heißen? Und gleich darunter das Wort „Büffet“ – schreibt man das nicht „Büfett“? Nur zwei knifflige Fragen (Lösungen unten), aber Anlass genug für ein kleines sommerliches Wortklauber-Quiz. Achtung: Es können auch mehrere Lösungen richtig sein!
1) Wer mit der Rechtschreibung auf Kriegsfuß steht, hat offensichtlich keine Ahnung von
a) Tuten und Blasen,
b) Duden und Blasen,
c) tuten und Blasen.
2) Wer „skurril“ mit Doppel-r und einem -l schreibt, beherrscht offensichtlich die Rechtschreibung mit
a) Links
b) links.
3) Der griechische Fachausdruck für die Rechtschreibung lautet
a) Ortografie
b) Orthographie
c) Orthografie.
4) Wer öfters über die Pride Parade nörgelt, dürfte ein
a) Queerolant
b) Querulant
c) Querolant
sein.
5) Restaurant- und Hotelbesitzer sollten Ihre Gäste korrekterweise so begrüßen:
a) Herzlich willkommen!
b) Herzlich Willkommen!
c) herzlich Willkommen!
6) Für Glatzenträger gibt es nur selten
a) haarsträubende
b) Haar sträubende
Nachrichten.
7) Der Wortklauber hat lange
a) braingestormed
b) gebrainstormed
c) gebrainstormt,
bevor er dieses Quiz zusammengestellt hat.
8) Das Beantworten von Leserpost kostet
a) den Wortklauber
b) dem Wortklauber
niemals den letzten Nerv.
9) Ebendiese Tätigkeit
a) zehrt
b) zerrt
auch nicht an seinen Nerven.
10) Er macht auch
a) kein Hehl
b) keinen Hehl
daraus, dass er sich über „Fundstücke“ wie das folgende besonders freut.
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Fundstück der Woche: „Bitte die Schwäne nicht futtern.“ (Schild an der Alster/Hamburg). Noch ist der panierte Schwan auf Österreichs Speisekarten eine Rarität – in Hamburg, so schwant dem Wortklauber, offenbar nicht mehr.
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Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.
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