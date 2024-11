Wem Scherben Glück bringen

Sind Sie schon einmal auf einem Scherbenhaufen spazieren gegangen? Falls nicht: Das können Sie in Rom im Stadtviertel Testaccio bequem tun. Dort befand sich in der Antike der Hafen Roms, und gleich daneben waren die Lagerhallen, in denen u. a. das angelieferte Öl in Amphoren gelagert wurde. Da diese Tongefäße nach Gebrauch nicht wiederverwertet wurden (Recycling war den alten Römern fremd), wurden sie zerschlagen und die Scherben zu einer Müllhalde aufgetürmt.