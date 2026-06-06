Über Fans, Fanatiker und Fußballfiebernde

Hobbyhistoriker Marko A. (Name von der Red. geändert, Anm.) möchte wissen: „Haben die alten Römer eigentlich auch schon Fußball gespielt?“ Nein, definitiv nicht. Die Römer waren in vielerlei Hinsicht innovativ, ihrer Lust nach Brot und Spielen gingen sie aber bevorzugt im Amphitheater nach. In der römischen Literatur finden wir folglich keine Hinweise auf Ferserl, Gurkerl und Wuchtel.

Überliefert ist allerdings der erste historische Fall einer Platzsperre: Weil es bei Gladiatorenkämpfen zwischen den Bewohnern von Pompeji und den Fans aus der benachbarten Stadt Nuceria zu Ausschreitungen gekommen war, wurde den Pompejanern im Jahr 59 n. Chr. ein zehnjähriges Veranstaltungsverbot für derartige Spiele auferlegt. *** Das Wort „Fan“ geht übrigens auf einen sakralen Begriff zurück. Unter fanum verstanden die Römer einen Ort, der einer Gottheit geweiht war. Als „fanaticus“ wurde demnach jeder bezeichnet, der von dieser Gottheit erfüllt bzw., übersteigert, in rasende Begeisterung versetzt wurde.