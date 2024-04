Neues aus dem Sprachlabor

Wissen Sie eigentlich, worum es sich bei SCx, GLx und ALx handelt? Die Antwort finden Sie im Leitfaden „Gendergerechter Sprachgebrauch im BMSGPK“. Die in offensichtlich mühevoller Kleinarbeit angefertigte Broschüre umfasst schlanke elf Seiten und informiert die Mitarbeiter des Sozialministeriums, wie Texte in der offiziellen, aber auch informellen Kommunikation gendergerecht zu formulieren sind. Zum Umgang mit Titeln wird z.B. festgehalten: „Bei Titeln von nicht-binären Personen kann auf deren Wunsch … ein hochgestelltes x verwendet werden.“ SCx ist also eine nicht-binäre Sektionschefperson, GLx eine nicht-binäre Gruppenleiterperson und ALx eine nicht-binäre Abteilungsleiterperson. Was der geneigte Leser noch erfährt: Auf Zusammensetzungen mit -kraft (z.B. „Arbeitskraft“) ist zu verzichten, da diese „aufgrund der sprachlichen Ent-Personifizierung als diskiminierend empfunden werden“. Erhellende Erkenntnis: Im Ministerium soll auf Kraft-Ausdrücke verzichtet werden.