Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wortklauberei

Ist Rambo ein Chihuahua?

Wolfram Kautzky geht in seiner Kolumne "Wortklauberei" den Wörtern auf den Grund.
Wolfram Kautzky

Wolfram Kautzky

14.06.2026, 10:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

US-LIFESTYLE-FASHION-PET GALA

Der Wortklauber freut sich sehr über Leserpost. Aber Achtung: Manchmal gehen die Fragen auch ins Private – wie z. B. jene von Leserin Ingrid H.: „Sind Sie eigentlich ein Fan von Beistrichen?“ Hier heißt es aufpassen, denn man will ja Komma-phobe Menschen nicht vor den Kopf stoßen. Daher muss die diplomatische Antwort lauten: „Ja, manchmal.“ Insbesondere gilt dies für Sätze wie: „Er will sie nicht.“ Hier könnte ein Beistrich für Klarheit sorgen – und zwar nach dem zweiten Wort des Satzes.

***

Mag. Theodor Z. fragt: „Ich hab kürzlich in einer deutschen Zeitung von ,Störchinnen‘ gelesen. Müssen Tiernamen nun auch gegendert werden?“ Nein, das müssen sie (noch) nicht. Generell gilt: Jede Tierart hat im Deutschen ein festes grammatikalisches Geschlecht (= Genus), das nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat (der Hund / die Katze / das Pferd). Man geht also mit dem „Hund“ spazieren, egal, ob er männlichen oder weiblichen Geschlechts ist. Wenn das biologische Geschlecht (= Sexus) wichtig ist, gibt es dafür bei manchen Tierarten eigenständige Begriffe (Rüde/Hündin, Eber/Sau, Hengst/Stute), bei anderen wird der Zusatz -kuh (z.B. Hirschkuh) oder -weibchen (z.B. Gorillaweibchen) verwendet.

Praxistipp: Verzichten Sie bei Tieren auf das Gendern und erst recht auf Gender-Symbole. Ob Sie in einen Hundehaufen, Hündinnenhaufen oder Hünd:innenhaufen steigen, macht wenig Unterschied. Wählen Sie stattdessen geschlechtsspezifisch eindeutige Namen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein „Enzo“, „Rocco“ oder „Rambo“ für ein Chihuahua-Weibchen gehalten wird, ist ebenso gering wie jene, dass „Daisy“, „Bambi“ und „Minnie“ als Bulldogge, Rottweiler oder Belgischer Schäferhund eingestuft werden.

Über Fans, Fanatiker und Fußballfiebernde

***

Dr. Wolfgang N. hat kürzlich von der EU-Transparenz-Richtlinie gelesen. Sein Vorschlag: „Wäre es nicht besser, eine Transpiranz-Richtlinie einzuführen?“ Da hat der gute Mann recht: Eine sommerliche Fahrt in der Wiener U6 würde schlagartig erträglicher werden.

***

Fundstück der Woche: „Schlafsack für Erwachsene mit Armen & Beinen“ (Produktbeschreibung eines Schlafsackanzugs im Online-Versand) – Wer oder was hier über Arme und Beine verfügt, bleibt unklar.

***

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.

kurier.at, tem  | 

Kommentare