Bei all diesen Formulierungen weiß man zwar, was gemeint ist, korrekt sind sie aber trotzdem nicht. So gesehen vermeiden Sie lieber Formulierungen wie „freilaufender Hühnerzüchter“, „warmer Leberkäseverkäufer“ oder „dreiköpfiger Familienvater“. Letzteres sogar dann, wenn es sich um einen echten Zerberus handelt.

***

Fundstück der Woche: „(Das Verfahren) sieht vor, dass 21 Tage lang auf einen Wolf geschossen werden darf, der sich im Umkreis von 1.000 Metern von der Rissstelle befindet.“ (Aus einer Pressemitteilung des deutschen Umweltministeriums).

Das Dauerfeuer ist also eröffnet.

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.