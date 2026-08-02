Dürfen Badegäste gegrillt werden?

Mit dem Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ landete der deutsche Autor Bastian Sick vor mehr als zwanzig Jahren einen Bestseller. Und das, obwohl es schon der Titel verrät: Hier geht es ausschließlich um Grammatik. Egal, ob es sich um die Verwendung des Bindestrichs, die Bildung des Präteritums oder den Unterschied zwischen „scheinbar“ und „anscheinend“ handelte – Sick brachte Licht ins Dunkel und unterhielt dabei auch noch sein Publikum.

An den Titel des Buches erinnerte sich der Wortklauber, als er im Ö3-Verkehrsservice unlängst wieder einmal hörte: „Der schnellste Verkehrsservice Österreich“. Hier wurde der Genitiv zwar nicht durch einen Dativ ersetzt, sondern einfach ersatzlos gestrichen. Nun ja, wir wollen ja nicht pingelig sein, immerhin spart die mehrfache Einsparung eines -s- wertvolle Zeit für einen Werbespot oder einen zusätzlichen „Geil!“-Ausruf des Moderator(s). Tatsache ist aber, dass der Genitiv zunehmend vom Aussterben bedroht ist. Dafür sind Sätze wie „Ich gedenke den Toten“ (richtig: „der Toten“) oder „Wir bedienen uns den neuen Techniken “ (richtig: „der neuen Techniken“) mittlerweile gang und gäbe.

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Gerne wird der Genitiv durch eine Präpositionalgruppe mit „von“ umschrieben. „Der Genuss von zwei Schnitzeln“ ist schließlich einfacher zu formulieren als „der Genuss zweier Schnitzel“. Aber aufgepasst, hier lauern Fallen: Die Überschrift „Vater von vier Kindern verprügelt“ soll vermutlich nicht zum Ausdruck bringen, dass vier Kinder ihren Vater verprügelt haben, sondern dass ein vierfacher Vater von wem auch immer verprügelt wurde.

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Vorsicht sollten Sie walten lassen, wenn auf einer Speisekarte „Schnitzel vom Schwein paniert“ zu lesen ist – wer weiß, ob das Schwein die entsprechenden Panier-Vorkenntnisse aufweisen konnte. Erleichtert aufatmen können Sie hingegen, wenn Sie das Schild „Am Badesee ist das Grillen von Gästen verboten“ erblicken – Sie werden vielleicht ins Schwitzen, aber nicht auf den Griller kommen.

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Fundstück der Woche: „Angler von Scholle gerettet“ (Bild-Zeitung über eine Rettungsaktion in Alaska) – die Scholle hat vor der Panier wahrscheinlich noch eine Lebensrettermedaille verliehen bekommen.

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Wolfram (von) Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.