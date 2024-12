Spatzen zeigen Schimpansen in der Midlife-Krise den Vogel

Trallala. Bei der Benennung von Vögeln haben sich Ornithologen ja mithin die meiste Mühe unter den Biologen gemacht. Wenn ein Singvogel Katzenspottdrossel heißt, erzählt das etwas. Der Drossel größte Hits heißen wahrscheinlich: „Keine Flügel, keine Beute“ und „Heute war die Feuerwehr mit der Drehleiter da, aber nicht wegen mir. Trallala.“ Bei Käfigvögeln setzt sich die Kreativität ungebrochen fort. Heute passiert es eher seltener, dass man, wenn man fragt, wie der Vogel heißt, zur Antwort bekommt: „Schurli“. Denn laut einem Ranking im Internet wird die Liste der beliebtesten Vogelnamen von Coco angeführt. Vor 20 Jahren thronte da noch der Hansi. Auf dem Stockerl stehen aktuell noch Rio und Chico. In den Top Ten sind außerdem noch Olaf und Rocky. Natürlich, wie sonst sollte man so ein wild-bedrohliches Wesen wie einen Wellensittich auch taufen?

Grant. Rambo wäre auch noch eine Möglichkeit für so Schlägerspatzen. Die werden, wie man jetzt herausgefunden hat, im Alter immer grantiger. Weil sich Freundlichkeit für sie evolutionär nicht mehr auszahlt. Das ist mal eine Ausprägung der Midlife-Krise, die sich auch nur ein hyperaktiver Bröseldieb leisten kann. Als Mensch muss man sich mit Motorradfahrenlernen herumschlagen und die Haare färben. Und trotzdem nett bleiben. Gut, die Mitte des Lebens ist bei so einem Spatz auch schon nach nur einem Jahr erreicht. Da kann man schon mal ungehalten werden. Man will gar nicht wissen, wie sauer eine Eintagsfliege nach zwölf Stunden ist. Tatsächlich haben Wissenschafter festgestellt, dass auch Schimpansen und Orang-Utans eine Midlife-Krise haben, etwa mit 31 Jahren. Das hätte man sich auch nicht gedacht, dass Spatzen, Affen und Menschen noch etwas gemeinsam haben neben der Vorliebe fürs Naschen vom fremden Essen.