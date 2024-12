Sind Sie auch beleidigt auf Ihren Drucker? Dann sagen Sie ihm Bescheid!

Der blöde Knopf. Eine neue Umfrage hat festgestellt: 70 Prozent brüllen ihre technischen Geräte an. Da drängen sich doch gleich zwei Fragen auf: Warum so wenige? Und sind es wirklich immer Drucker? Mittlerweile wird ja oft darauf hingewiesen, dass man nicht so viel ausdrucken soll, weil das für die Umwelt besser ist. Das ist eine fast schon rührende Verschleierungsmaßnahme der bisher letzten Ausformung des weltweiten Druckerstreiks. Diese aus der Hölle geschickten Geräte sind nämlich nicht nur hinterhältig, sondern auch faul. Bisher haben sie die Arbeit durch vielfältige Fehlfunktionen verweigert, mitunter vorgetäuscht, dass sie dann eh ihren Dienst erfüllen, wenn man nur diesen blöden Knopf drückt (Ha!), das Papier doch so ein bissl anders hineinlegt (Haha!) oder die teure Originaltinte verwendet (Ha!Ha!Ha!). Aber selbst das ist ihnen jetzt schon zu mühsam, jetzt haben sie sich die listigen Apparate auf die Nachhaltigkeitslüge verlegt. Übrigens, laut der neuen Umfrage glauben elf Prozent, dass ihre Geräte menschliche Regungen zeigen.