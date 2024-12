Die Schirme aus dem Secondhand-Geschäft im Buckingham Palast

Königin

Jedenfalls: Fashionikone Prinzessin Anne. Wie also kommt es dazu? Unter anderem deswegen, weil sie immer wieder Gewand trägt, dass sie schon vor Jahrzehnten getragen hat. Sie hat sozusagen ihr eigenes Second-Hand-Geschäft zuhause.CO 2 -Verbrauch auch null auf dem Weg zum eigenen Kasten. Das ist schon sehr nachhaltig. Prinzessin Anne trägt zudem nicht nur ihre eigene Garderobe auf, sondern auch die ihrer verstorbenen Mutter. Nicht alles, Pastell steht Anne nicht so. Die elisabethanische Sammlung an durchsichtigen Regenschirmen mit Saum in verschiedensten Farben ging übrigens an ihre Schwiegertochter Camilla, wie eine Google-Bildersuche beweist. Diese Konstruktion mit PVC, Birdcage (Vogelkäfig) genannt, musste sich übrigens in den 70er-Jahren fast dem Knirps geschlagen geben, wenn nicht die Queen Mum genau so einen Schirm gebraucht hätte und damit einen Familienbetrieb gerettet hat. Auch nachhaltig. Und Mary Poppins wäre stolz auf sie.