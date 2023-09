Albaniens Premier Rama hat bei einer Konferenz einen Putin-Witz erzählt: Premier Medwedew schlägt Putin vor, Russlands elf Zeitzonen zu vereinheitlichen, weil „ich habe meine Familie in den Urlaub geschickt und sie angerufen, um Gute Nacht zu sagen, aber bei ihnen war es bereits morgen und sie waren schon am Strand“. Darauf Putin: „Das ist mir umgekehrt auch schon passiert, ich habe der Familie Prigoschin Beileid gewünscht, dabei hatte das Flugzeug noch gar nicht abgehoben.“

Da waren die Witze, die der damalige US-Präsident Ronald Reagan gerne über die desolate UdSSR erzählte, harmlos: Der Lada-Händler nennt dem Russen, der sich mit seinen Ersparnissen endlich ein Auto kauft, den Liefer- und Abholtermin: „Heute in neun Jahren, 11 Uhr“ – „Das geht nicht“, sagt der Russe, „da kommt der Installateur.“

Die Sowjets haben damals vermutlich nicht gelacht. Putin hingegen könnte sich durch den Rama-Witz über seine mörderische Macht sogar geschmeichelt fühlen.



