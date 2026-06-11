Insgeheim hat sich so manche ballferne Zuseherin, so mancher kick-unaffine Zuseher vielleicht gedacht: He, super, eine WM in einer anderen Zeitzone. Dann ist vielleicht nicht wieder das ganze TV-Abendprogramm entweder monothematisch. Oder vor lauter Angst der TV-Programmmacher, dass es keine ballferne, kick-unaffinen Menschen gibt, so was von wahnsinnig fad und erlesen uninspiriert. Aber auch wenn bei dieser WM tatsächlich einige Spiele zu so uncharmanten Zeiten beginnen wie sonst nur die Oscarverleihung, heißt das nicht, dass man den Ausgang dieser Spiele den ballnahen und kickaffinen Menschen nicht zu einer Zeit nacherzählen muss, in der sie nicht schlafen. Also vielleicht auch, aber dann liegt’s nicht an der Zeitverschiebung.

Na gut, da muss man jetzt also einfach durch, hauptabendprogrammtechnisch. Vielleicht läuft ja mal eine schöne Tierdoku.