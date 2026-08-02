Wo man keinen Spaß verstehen sollte: Kiewel bei „Verstehen Sie Spaß“

Moderatorin Andrea Kiewel steigt immer wieder in Fettnäpfchen. Kürzlich musste sie im ZDF-„Fernsehgarten“ - ohnehin ein steter Quell peinlicher Situationen - unbedingt eine japanische (!) Pokémon-Karte kommentieren: „Ah, chinesisch – Ching Chong Chaang!“ – Ein asiatischstämmiger Politiker legte ihr sogar eine Antirassismusschulung nahe.

Kaum war diese Empörung abgeebbt, war „Kiwi“ nun am Samstag in der Sommer-Best-of-Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ zu Gast und bekam ein gut gelungenes Foto aus jüngeren Jahren (2002) gezeigt, vor sich ein „Fernsehgarten“-Schild haltend. Kiewels Kommentar: „Mit diesem großen Plakat verdecke ich alles, was da noch zu viel war.“

Betretenes Schweigen im Publikum.

Barbara Schöneberger wollte die Situation offenbar retten, in dem sie scherzte: „Ich bin immer froh, wenn ich mich hinter einem großen Spendenscheck verstecken kann.“

Echt jetzt? Braucht es im Jahr 2026 etwa eine Schulung, um endlich zu verstehen, dass man als Vorbildsperson im Fernsehen ein positives Körperbild vermitteln sollte?

Hier sollte man keinen Spaß verstehen - auch nicht bei „Verstehen Sie Spaß?“.