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Temel schaut fern

Eine etwas unheimliche Version des Braco-Blicks

Stermann und Grissemann wunderten sich, dass der „gebende Blick“ von Braco bei den Festwochen zusätzlich von einem Gebärdendolmetsch dargestellt wurde.
27.05.2026, 19:08

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Eine Person mit langen grauen Haaren steht in lässiger Kleidung auf einer Bühne mit violettem Licht.

S. (Stermann) und G. (Grissemann) deckten bei „Willkommen Österreich“ wieder Ungeheuerliches auf. Etwa einen CEO mit entsprechendem Salär, der Politiker bei einer Veranstaltung so begrüßt: „Ich willkomme Sie ganz besonders herzlich!“

Und sie wunderten sich, dass der „gebende Blick“ von Braco, der ja komplett ohne Worte auskommt, bei der ORF-Übertragung der Festwocheneröffnung von einem Gebärdendolmetsch dargestellt wurde. Noch dazu in fast bedrohlich wirkender Manier, immer näher kommend, mit zwei direkt ins Publikum gerichteten Fingern. Dabei hat der Herr Braco ja eher herzig dreingeblickt. Auflösung: Es handelte sich um eine sogenannte „Sign-Performance“, die das Gebotene in eine eigenständige künstlerische Darbietung übersetzt.

Wie so ein Performer wohl die immer garstigere TV-Beziehung zwischen S. und G. (G. sagte: „Irgendwann bringe ich ihn um!“) darstellen würde? 

Mit satirischem Würgen?

Herr Braco hat nur g’schaut
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