Herr Braco hat nur g’schaut

Haben Sie am Freitag den „gebenden Blick“ von Braco erwidert? Dann waren Sie einer von geschätzten 120.000 Gästen bei der Festwocheneröffnung bzw. von 88.000 Fernsehzuschauern, oder welche Zahl um halb zwölf noch vor den Endgeräten saß. Laut überzeugten Esoterik-Fans wirkt der schmunzelnde Blick des Kroaten (gilt das noch beim Bockschauen?) auch über dessen Youtube-Videos. Dort sieht man den ganzen Kopf, während die ORF-Kameras den Schmunzelmund fast abschnitten. Sollte dabei ein Fünkchen an Selbstheilungskräften aktiviert worden sein, haben es die Metal-Hexen vom Witch Club Satan danach wieder weggegrölt.

Festwochen-Chef Milo Rau sprach vom „längsten Blick der TV-Geschichte“. 75 Sekunden sollte er dauern. Dann wurden es sogar rund 120. Wow, Herr Rau!

Kein Scherz ist hingegen, dass 2016 fünf Menschen 92 Stunden am Stück fernschauten. Ein Guinness-Weltrekord in einer Auslage in der Mariahilfer Straße.

Das dürfte nun wirklich keinerlei heilende Wirkung haben.