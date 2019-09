Wunderheiler Braco in Vösendorf: Blicke, die Gold wert sind

Zur Würdigung des Gurus bringt jeder eine Blume mit. Nach der Einheit bekommt man eine andere als Andenken geschenkt. „Waren Sie schon drinnen?“, fragt eine Frau, die bei einer Zigarette auf den Termin um 11 Uhr wartet. Braco habe eine Kraft, die sie sich nicht erklären kann, erzählt sie. Aus dem Raum strömen gerade Menschen mit glückseligen Gesichtern. Einige stellen sich direkt wieder am Ticketschalter an. Sie wollen an diesem Tag alle sieben Einheiten von Braco erleben – 70 Euro werden fällig. Mengenrabatt gibt es keinen.

Als sich die Türen zum Seminarraum erneut öffnen, fühlt man sich an Popkonzerte von Teenie-Idolen erinnert. Die Damen mittleren Alters stürmen in den Saal, um möglichst nahe an Braco heranzukommen. Eine junge Frau mit kroatischem Akzent eröffnet die Einheit. Sie bittet das Publikum zu erzählen, warum es da ist.

Eine Frau sagt, dass sie seit dem Jahr 2000 regelmäßig mit dabei ist. Braco habe ihr vorhergesagt, dass sich ihr Kinderwunsch mit 41 und 44 Jahren erfüllen wird. Und siehe da, es sei so gekommen. Warum die Moderatorin die nächste – angeblich willkürlich ausgewählte – Frau sofort auf Englisch anspricht, bleibt ein Rätsel. Die Dame kommt jedenfalls extra aus Kanada. Es folgt ein Video, in dem Menschen erzählen, dass der Kroate sie geheilt hätte.