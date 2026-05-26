Wie ich Insta-Star wurde
Über das Wochenende ist meine Social-Media-Prominenz explodiert. Ein kurzer, wackeliger Clip, den ich am Samstag bei Florentina Holzingers „Pfingstspiel“ aufgenommen hatte, verbuchte bis Dienstag nicht weniger als 6,8 Millionen Zugriffe und bescherte mir mehr als 2600 neue Follower.
Was genau diesen Höhenflug verursacht hatte, blieb schleierhaft. Andere Leute hatten die zugegebenermaßen spektakuläre Szene, in der nackte Frauen auf einem Auto zu sehen waren, schließlich ebenso gefilmt und gepostet.
Mir führte der Vorfall nur vor Augen, dass Algorithmen längst die Weltherrschaft übernommen haben, wenn es darum geht, Aufmerksamkeitsströme zu lenken. Die meisten von uns wollen Inhalte für Menschen herstellen – das System drängt aber dazu, Material für Maschinen zu produzieren. Medien sollten aus diesem nicht zu gewinnenden Bewerb eigentlich aussteigen. Nur keiner weiß so recht, wie.
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