Wie ich Insta-Star wurde

Über das Wochenende ist meine Social-Media-Prominenz explodiert. Ein kurzer, wackeliger Clip, den ich am Samstag bei Florentina Holzingers „Pfingstspiel“ aufgenommen hatte, verbuchte bis Dienstag nicht weniger als 6,8 Millionen Zugriffe und bescherte mir mehr als 2600 neue Follower.

Was genau diesen Höhenflug verursacht hatte, blieb schleierhaft. Andere Leute hatten die zugegebenermaßen spektakuläre Szene, in der nackte Frauen auf einem Auto zu sehen waren, schließlich ebenso gefilmt und gepostet.