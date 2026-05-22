Was nur Fernsehen kann

Wir feiern also am Wochenende Pfingsten, das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Mediatisierung von Spiritualität. Die Jünger Jesu brauchten ja noch kein Google Translate, um „in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab“ (Apg 2,4), evangelikale Pfingstgemeinden haben dann aber das Fernsehpredigertum entdeckt.

Wie lange der ORF das mitleidige Herumschauen des Wunderheilers Braco bei der Eröffnung der Wiener Festwochen zeigen würde, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch unklar. Ebenso, inwiefern eine TV-Übertragung Gaben des Geistes überhaupt vermitteln kann. Unter dem Motto „Das kann nur Fernsehen!“ zeigt RTL am Samstag jedenfalls „Die größten TV-Momente aller Zeiten“. Zu sehen ist u. a. das Desaster beim „Domino Day“ 2005, als ein Vogel Millionen Dominosteine vorzeitig zum Umfallen brachte. Ob es eine Taube war? Wir wissen es nicht.