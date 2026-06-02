Ventilatorprogramm

Es ist durchaus berechtigt, den kommenden Fernsehwochen mit einer gewissen Skepsis entgegenzublicken. Weil: Fußball. Und zwar äußerst viel davon.

Ist die WM erst mal überstanden, befinden wir uns bereits mitten im Hochsommer – und da überschlagen sich die Programmhighlights bekanntlich eher selten.

Aber ein bisschen Rettung naht. Denn nun wurde verkündet, dass am 23. Juli die dritte Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ bei Netflix startet. Damit lässt sich gut die Zeit vertreiben, während man sich drinnen vor der Hitze verkriecht. Denn über die unverschämt reichen und unverschämt charmanten Kaulitz-Zwillinge kann man sich je nach Laune ärgern oder auch freuen. Die Handlung lässt sich auch mit überhitztem Hirn verfolgen. Und wenn man mal ein paar Wörter nicht versteht, ist das nicht dramatisch – den Ventilator kann man also beruhigt auf höchster Stufe laufen lassen.