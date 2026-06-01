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Huber schaut fern

Überdosis Vergangenheit

Warum feiern wir Miles Davis, Marilyn Monroe und andere Ikonen? Weil sie Zusammenhalt stifteten. Heute gelingt das Stars kaum noch.
Michael Huber

Michael Huber

01.06.2026, 16:13

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Ich konnte in den vergangenen Tagen nur einen kleinen Teil jener Inhalte konsumieren, die Kulturikonen des 20. Jahrhunderts gewidmet waren. Es war einfach zu viel: Nicht nur gedachte man der 100. Geburtstage von Miles Davis und Marilyn Monroe – es war auch noch der Tod des Jazz-Giganten Sonny Rollins zu betrauern (er starb mit 95).

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Wir zelebrieren den Abschied vom 20. Jahrhundert nun schon seit Jahrzehnten. Kulturjournalisten und -journalistinnen verbringen gefühlt immer mehr Zeit damit, Nachrufe zu verfassen (ob das auch messbar so ist, möge ein Kommunikationswissenschafter bitte herausfinden). Der Medienwandel, der dahinter steht, ist offensichtlich: Heutige Stars sind nicht mehr auf dieselbe Art im Leben der Menschen verankert, wie es Marilyn, Miles & Co. waren. Die Nostalgie der Zukunft wird also auch nicht mehr das sein, was sie mal war. Bis dahin feiern wir Ikonen von gestern.

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