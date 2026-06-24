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Böck schaut fern

Trikottausch

Österreich als Oberbekleidung, wohin man schaut.
Christina Böck

Christina Böck

24.06.2026, 08:47

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Kürzlich ist Popstar Bad Bunny in Düsseldorf aufgetreten und hat sich dabei österreichisch eingekleidet. Er trug eine Sportjacke von einem Eisstockverein aus dem Bezirk Eferding. Um genau zu sein vom Verein Hilkering. Offenbar (kein Scherz) ein Second-Hand-Schnäppchen. 

Er war aber nicht der einzige internationale Prominente, der dieser Tage mit Österreich-Outfit überrascht hat. Youtuber IShowSpeed (36 Millionen Abonnenten) war beim Match Österreich gegen Argentinien im roten Trikot zu sehen. Wer ist jetzt das, werden sich manche fragen. Das ist jener Mann, der der FIFA so eine Art Übertragungsrechte für Youtube abgeluchst hat, weil man sich von seiner Popularität mehr junge Fußballfans erhofft. Sein Stream hatte dann auch über sechs Millionen Zuseher. Die ARD hatte auch nur eine Million mehr. Schade nur, dass IShowSpeed, der sich vor der Kamera „Gemma“ beibringen ließ, gar nicht wirklich Österreich-Fan ist. Er ist nur qua Cristiano-Ronaldo-Verehrung Messi-Hasser und konnte daher kein Argentinienshirt tragen.

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