Tonfragen
Die wichtigste Frage ist seit dieser Woche endlich geklärt: Der Song Contest kommt nach Wien. Überbracht wurde die frohe Kunde auf drei unterschiedlichen Wegen: Der Ö3-Wecker demonstrierte, wie man Spannung aufbaut, bevor ein Sieger gekürt wird. Weniger geglückt war ausgerechnet im Radio blöderweise der Ton: Teilweise hörte man den ORF-General sich doppelt freuen.
Bei „Guten Morgen Österreich“ zeigte sich an anderer Stelle Optimierungspotenzial: Ein bisserl mehr Spektakel als ein trockenes „Kurz und knapp: Der Song Contest ’26 wird in Wien stattfinden“ hätte es schon sein dürfen.
Und dann wurde noch ein Video veröffentlicht. Darin zu sehen: Berge, Germknödel, Riesenrad und Fiaker. Sagen wir mal so: Das Österreich-Image wird nächstes Jahr nicht neu erfunden. Immerhin stimmte in dem Clip mit JJs Gewinnersong „Wasted Love“ der (sehr hohe) Ton.
