Die wichtigste Frage ist seit dieser Woche endlich geklärt: Der Song Contest kommt nach Wien. Überbracht wurde die frohe Kunde auf drei unterschiedlichen Wegen: Der Ö3-Wecker demonstrierte, wie man Spannung aufbaut, bevor ein Sieger gekürt wird. Weniger geglückt war ausgerechnet im Radio blöderweise der Ton: Teilweise hörte man den ORF-General sich doppelt freuen.

Bei „Guten Morgen Österreich“ zeigte sich an anderer Stelle Optimierungspotenzial: Ein bisserl mehr Spektakel als ein trockenes „Kurz und knapp: Der Song Contest ’26 wird in Wien stattfinden“ hätte es schon sein dürfen.