Oberbucher schaut fern

Tonfragen

In Sachen Song Contest geht es um den richtigen Ton.
Nina Oberbucher

21.08.25, 17:32
Die wichtigste Frage ist seit dieser Woche endlich geklärt: Der Song Contest kommt nach Wien. Überbracht wurde die frohe Kunde auf drei unterschiedlichen Wegen: Der Ö3-Wecker demonstrierte, wie man Spannung aufbaut, bevor ein Sieger gekürt wird. Weniger geglückt war ausgerechnet im Radio blöderweise der Ton: Teilweise hörte man den ORF-General sich doppelt freuen.

Bei „Guten Morgen Österreich“ zeigte sich an anderer Stelle Optimierungspotenzial: Ein bisserl mehr Spektakel als ein trockenes „Kurz und knapp: Der Song Contest ’26 wird in Wien stattfinden“ hätte es schon sein dürfen.

Song Contest in Wien soll "sparsam, aber spektakulär" werden

Und dann wurde noch ein Video veröffentlicht. Darin zu sehen: Berge, Germknödel, Riesenrad und Fiaker. Sagen wir mal so: Das Österreich-Image wird nächstes Jahr nicht neu erfunden. Immerhin stimmte in dem Clip mit JJs Gewinnersong „Wasted Love“ der (sehr hohe) Ton.

