Taubenabwehr

Rainer Pariasek moderiert seit einer Woche mit einer unübersehbaren Schlinge um Hals und Ellbogen. Rückschlüsse auf rezente Wortduelle in der ORF-Sportredaktion (der KURIER berichtete) verbieten sich freilich. Es ist auch egal, welches Malheur dem Moderator tatsächlich passiert ist. Klar ist, dass manche Medien daraus ein „Verletzungsdrama“ machen.

Wirklich Dramatisches spielte sich nun in Universum ab. Da schaltet man arglos ein, um einen Augenschmaus mit „ungezähmten Flüssen“ Europas zu erleben und wird mit einem wahren Thriller konfrontiert: In einer idyllischen französischen Stadt nimmt ein Schwarm von Tauben genüsslich ein Flussbad. Da nähert sich ein gesichtsloses Ungeheuer, begleitet von Musik in „Weißer Hai“-Manier. Es stößt zu und verschlingt eines der Federtiere. Es ist ... ein riesiger Wels.

Wer weiß, ob manche Kommunalpolitiker zur Abwehr von Taubenplagen jetzt nicht auf kreative Ideen kommen.